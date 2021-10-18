В Минздраве рассказали, будет ли закупать в ближайшее время Украина вакцину Moderna

В Минздраве рассказали, будет ли закупать в ближайшее время Украина вакцину Moderna

Вакцина Moderna может поступить по глобальному механизму распределения вакцин в бедных странах.

Украина не ведет переговоры о дополнительной закупке вакцины против коронавируса от компании Moderna. Впрочем, эта вакцина может поступить через механизм COVAX, то есть бесплатно.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин на брифинге.

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"О Moderna не ведется переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", — ответил он.

Главный санврач отметил, что те, кто получил первую дозу препарата Moderna, могут получить вторую дозу вакцины Pfizer.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центру Минздрав 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Запорожье в пункты вакцинации люди становятся в очередь с утра. В одном из них с утра количество записанных на прививки перевалило уже четвертого сотню. В основном в очереди — те, кому поставили жесткие требования на работе. Медработники предупреждают — прививать всех сегодня физически не смогут.

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