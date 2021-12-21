В Минздраве рассказали, как бесплатно сделать компьютерную томографию

Знали ли вы, что все украинцы имеют право бесплатно провести компьютерную томографию в тех учреждениях, которые имеют специальный контракт с Национальной Службой Здоровья Украины (НСЗУ)? Как это сделать – рассказываем в материале ТСН.ua.

В пресс-службе Минздрава сообщают, что компьютерная томография (или КТ) назначается, когда нужно определить состояние органов грудной клетки пациента при невозможности проведения ПЦР-тест на COVID-19, наличии дыхательной недостаточности или существовании других сопутствующих патологий.

Однако немногие украинцы знают, что можно провести компьютерную томографию бесплатно. Речь идет только о тех учреждениях, которые раньше подписали с НСЗУ контракт и имеют специальное оборудование.

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Как пациенту совершить бесплатную КТ?

Обращаетесь к своему семейному врачу (или лечащему врачу). В случае необходимости медицинский работник выписывает вам е-направление на обследование. Вы получаете е-направление в смс-сообщении, где указывается только код услуги и информация о создавшем его враче (заведении). Выбираете медицинское учреждение, у которого есть контракт с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Сделать это можно по ссылке. Также вы можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Звоните в выбранную клинику, чтобы поинтересоваться, есть ли в этом заведении томограф и персонал, который может сделать компьютерную томографию. Если ответ положительный, записываетесь на обследование.

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Следует помнить, если медицинское учреждение подписало контракт с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях", то вам не вправе отказать в проведении бесплатной компьютерной томографии. Если вы столкнулись с такими действиями, рекомендуем подавать жалобу на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".

Также в Минздраве напомнили, что пациенты, которые сейчас находятся на стационарном лечении, имеют право пройти бесплатную компьютерную томографию, если она была назначена. Ведь все обследования уже входят в пакет услуг и должны проводиться в больнице, куда гражданин был госпитализирован.