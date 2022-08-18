В Минздраве рассказали, как будут обнаруживать в Украине обезьянью оспу и есть ли уже зафиксированные случаи

ВОЗ уже зафиксировала 35 тысяч случаев обезьяньей оспы в 92 странах мира.

В Украине зафиксированных случаев обезьяньей оспы по состоянию на данный момент нет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Он заверил, что система диагностики обезьяньей оспы в Украине есть.

"Пока нет (случаев обезьяньей оспы – ред.). Но система диагностики есть, обеспечена. Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления в том числе обезьяньей оспы. Плюс, мы сделали определенную модернизацию тест-систем на исследование методом полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий", — рассказал Ляшко.

Напомним, у больного обезьяньей оспой мужчина начал гнить нос (фото).

Как сообщалось, в июне в Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы.

Читайте также: