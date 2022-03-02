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В Минздраве рассказали, как действовать в случае угрозы обрушения дома и когда он уже произошел

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В Минздраве рассказали, как действовать в случае угрозы обрушения дома и когда он уже произошел

Что делать в случае угрозы обрушения здания или когда вы оказались под завалами: Минздрав / Управление ГСЧС в Харьковской области

ТСН.ua рассказывает, как действовать, если есть угроза обрушения дома и что делать, когда он уже случился. Советы, которые спасут вам жизнь.

В Telegram-канале Минздрава Украины опубликовали рекомендации, как нужно действовать в случае обрушения дома или когда он уже произошел.

Что делать, если появилась угроза обрушения дома

Что делать в случае угрозы обрушения здания: инфографика / ©
Что делать в случае угрозы обрушения здания: инфографика

Если вы услышали возле вашего дома взрыв и чувствуете, что здание начинает деформироваться, терять устойчивость:

  • скорей бегите, чтобы покинуть здание;
  • спускайтесь только по лестнице и не используйте лифт;
  • при условии, что вас это не задержит, прихватите свои документы, ключи, деньги;
  • сообщите о возможности обрушения другим людям, своим соседям;
  • не создавайте давки во время эвакуации;
  • отойдите от здания на безопасное расстояние.

Если у вас нет возможности покинуть здание:

  • займите позицию в углу помещения или в отверстиях двери (она считается самой выгодной), спрячьтесь под стол (если он стоит в углу комнаты);
  • станьте под балкой или каркасом;
  • не выходите на балконы, не подходите к окнам;
  • если есть время, выключите газ, воду, попробуйте обесточить помещение.

В разрушенном доме вы попали под завал: что делать

Что делать, когда оказались под завалами дома: инфографика / ©
Что делать, когда оказались под завалами дома: инфографика

Прежде всего, попробуйте позвать на помощь и рассказать, где вы находитесь. Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие и ждите, пока вам помогут.

Если вас не слышат, следуйте инструкциям:

  • попробуйте высвободить руки и ноги;
  • посмотрите, какими именно предметами вас забросало (если они не тяжелые, попробуйте осторожно разобрать завал самостоятельно — если они тяжелые, терпеливо зовите на помощь);
  • если вас никто не слышит в течение часа, попробуйте посильнее разбирать завал, но действуйте осторожно;
  • освободив себя, осмотрите тело на наличие ран, кровотечения, переломов и окажите первую медицинскую помощь;
  • если не можете выбраться из здания, попробуйте позвонить родным, друзьям, знакомым;
  • нет мобильной связи – стучите по металлическим предметам, трубам, зовите громко на помощь;
  • старайтесь избежать переохлаждения.

Также следует запомнить или записать в контактную книгу номера спасательных и аварийных служб :

  • 112 — единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
  • 101 — пожарная служба
  • 102 — полиция
  • 103 — скорая медицинская помощь
  • 104 — аварийная служба газовой сети
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ
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