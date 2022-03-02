В Минздраве рассказали, как действовать в случае угрозы обрушения дома и когда он уже произошел

ТСН.ua рассказывает, как действовать, если есть угроза обрушения дома и что делать, когда он уже случился. Советы, которые спасут вам жизнь.
В Telegram-канале Минздрава Украины опубликовали рекомендации, как нужно действовать в случае обрушения дома или когда он уже произошел.
Что делать, если появилась угроза обрушения дома
Если вы услышали возле вашего дома взрыв и чувствуете, что здание начинает деформироваться, терять устойчивость:
- скорей бегите, чтобы покинуть здание;
- спускайтесь только по лестнице и не используйте лифт;
- при условии, что вас это не задержит, прихватите свои документы, ключи, деньги;
- сообщите о возможности обрушения другим людям, своим соседям;
- не создавайте давки во время эвакуации;
- отойдите от здания на безопасное расстояние.
Если у вас нет возможности покинуть здание:
- займите позицию в углу помещения или в отверстиях двери (она считается самой выгодной), спрячьтесь под стол (если он стоит в углу комнаты);
- станьте под балкой или каркасом;
- не выходите на балконы, не подходите к окнам;
- если есть время, выключите газ, воду, попробуйте обесточить помещение.
В разрушенном доме вы попали под завал: что делать
Прежде всего, попробуйте позвать на помощь и рассказать, где вы находитесь. Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие и ждите, пока вам помогут.
Если вас не слышат, следуйте инструкциям:
- попробуйте высвободить руки и ноги;
- посмотрите, какими именно предметами вас забросало (если они не тяжелые, попробуйте осторожно разобрать завал самостоятельно — если они тяжелые, терпеливо зовите на помощь);
- если вас никто не слышит в течение часа, попробуйте посильнее разбирать завал, но действуйте осторожно;
- освободив себя, осмотрите тело на наличие ран, кровотечения, переломов и окажите первую медицинскую помощь;
- если не можете выбраться из здания, попробуйте позвонить родным, друзьям, знакомым;
- нет мобильной связи – стучите по металлическим предметам, трубам, зовите громко на помощь;
- старайтесь избежать переохлаждения.
Также следует запомнить или записать в контактную книгу номера спасательных и аварийных служб :
- 112 — единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
- 101 — пожарная служба
- 102 — полиция
- 103 — скорая медицинская помощь
- 104 — аварийная служба газовой сети
- 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ