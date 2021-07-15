В Минздраве рассказали, как получить свидетельство о COVID-вакцинации

В Минздраве рассказали, как получить свидетельство о COVID-вакцинации

Ведомство внесло изменения в постановление правительства.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как украинцы могут получить свидетельство о COVID-вакцинации или сертификат.

Об этом глава министерства рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, прежде всего необходимо выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию. Если это сделать невозможно по каким-то причинам, то надо обратиться туда, где делали прививки от коронавируса.

"Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в заведении, которое проводил вакцинацию, или у своего семейного врача", — рассказал Ляшко.

Следует заметить, что в начале июля в приложения "Действие" появились первые цифровые COVID-сертификаты для вакцинированных от коронавируса украинский. пока есть два сертификата — международный для путешествий, а также внутренний — для использования внутри страны.

Напомним, Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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