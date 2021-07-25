В Минздраве рассказали, какие ограничения во время карантина могут отменить для вакцинированных от коронавируса

В Минздраве рассказали, какие ограничения во время карантина могут отменить для вакцинированных от коронавируса

В "дії" можно будет загрузить "ковидный сертификат" для подтверждения вакцинации от коронавируса.

Во время нового локдауна, который могут ввести из-за вспышки коронавируса, для вакцинированных от коронавируса граждан могут ослаблять карантин. Соответствующую инициативу рассматривает Минздрав, но принимать решение будет Кабинет Министров.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, карантинные ослабление возможные для граждан с внутренним "ковидным сертификатом". Этот документ можно будет сгенерировать в приложении "Дія". Он, к слову, подтверждает не только факт прививки против COVID-19, но и ПЦР-тест или подтверждает, что человек переболел.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании внутреннего ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в "Дії", который подтверждает факт прививки против COVID-19", — сказал Кузин.

Главный санврач анонсировал, что рассматривается возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". По его мнению, это позволит уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса , известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

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