В Минздраве рассказали, какие заведения и при каких условиях смогут работать во время возможного локдауна в Украине

В Минздраве рассказали, какие заведения и при каких условиях смогут работать во время возможного локдауна в Украине

Для работы школ во время усиления карантина 80% персонала должны иметь прививки.

В Украине при росте количества больных коронавирусом будет усиленно карантинные ограничения. Но для вакцинированных от COVID-19 граждан возможны некоторые ослабления.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Украинского радио".

Ляшко объяснил, что сейчас Украина в "зеленой" зоне и действуют общие правила профилактики коронавируса и требование носить защитные маски. Впрочем, если будет рост количества случаев, рост госпитализации, правительство будет вынуждено переводить регионы в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни. И, как добавил Ляшко, от этого будет зависеть уровень или количество ограничительных противоэпидемических средств, которые будут приниматься на определенной территории.

В то же время, глава Минздрава допустил, что даже в случае "красной" зоны, определенные заведения смогут работать, если там будет вакцинировано более 80% коллектива.

"Даже если в регионе будет объявлен красный уровень опасности, это означает, что большое количество заболевших и госпитализированных и система здравоохранения может не справиться с количеством госпитализированных и требовать от государства более жестких ограничений, то, несмотря на это, позволим функционировать определенным учреждениям, например школам, если коллектив учителей будет вакцинированы более чем на 80%", — заявил Ляшко.

Кроме того, он допускает, что также при вакцинации, позволят работать в "красной" зоне, кинотеатрам, музеям и другим массовым мероприятиям.

"Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов и т.д", — пояснил Ляшко.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер рассказал, что COVID-сертификаты в Украине в будущем могут использовать внутри страны во время локдаунов. Благодаря этому документу украинцы будут иметь доступ ко всем услугам.

Новости Украины: Ляшко заявил, что о локдауне пока не идет речь, несмотря на новый всплеск коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку