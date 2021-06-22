В Минздраве рассказали, каким должен быть интервал между первой и второй дозами вакцины от коронавируса

Медики рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

В Министерстве здравоохранения Украины озвучили ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, прививки второй дозой вакцины желательно делать в срок:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней,

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней,

Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

"В случае непреодолимых обстоятельств введения второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу указано "окно", в рамках которого можно сделать прививку, — в период между двадцать первым и двадцать восьмой днем после введения первой дозы", — говорится в сообщении.

Вторая доза вакцины против COVID-19 введена раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.

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Подчеркиваем, что Минздрав Украины рекомендует прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

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