В Минздраве рассказали, каким должен быть интервал между первой и второй дозами вакцины от коронавируса

Медики рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.
В Министерстве здравоохранения Украины озвучили ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19.
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, прививки второй дозой вакцины желательно делать в срок:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней,
- Oxford/AstraZeneca — 12 недель.
"В случае непреодолимых обстоятельств введения второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу указано "окно", в рамках которого можно сделать прививку, — в период между двадцать первым и двадцать восьмой днем после введения первой дозы", — говорится в сообщении.
Вторая доза вакцины против COVID-19 введена раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.
Подчеркиваем, что Минздрав Украины рекомендует прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.
Читайте также:
- Германия от 25 июня открывает границы для привитых иностранцев из стран, не входящих в ЕС
- Во Львовской области центры вакцинации изменят график работы: где и когда можно получить прививки
- В Индонезии прививки от COVID-19 раздают цыплят: количество желающих вакцинироваться выросла в 10 раз