В Минздраве рассказали, когда ожидать пика коронавируса в Украине в 2022 году

В Минздраве рассказали, когда ожидать пика коронавируса в Украине в 2022 году

До конца февраля 2022 года существенного подъема заболеваемости не ожидается, говорит Игорь Кузин.

Существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"До конца февраля 2022 года мы не ожидаем существенного подъема заболеваемости. По тем прогнозам, которые мы делали совместно с СНБО, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тысяч случаев в течение суток, и такая ситуация более или менее стабильна будет наблюдаться до конца февраля", – сказал он.

По словам Игоря Кузина, подъем заболеваемости возможен весной 2022 года.

"Мы уже привыкли к тому, как и в 21-м, и в 20-м году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости. Предварительно мы не рассчитываем на то, что он может быть выше, чем аналогичный в 2021 году, однако действительно ситуация будет очень зависеть от тех данных, которые будут опубликованы по штамму "Омикрон", — добавил главный государственный санитарный врач.

Напомним, ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что "Омикрон" вызовет новую вспышку COVID-19 в Украине, впрочем эта волна обещает быть не такой трагической.

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