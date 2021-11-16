В Минздраве рассказали, когда регионы начнут выходить из "красной" зоны

В настоящее время наиболее строгие ограничения действуют в 18 регионах.
В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что уже со следующей недели регионы могут начать выходить из "красной" зоны карантина.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Начало выхода областей с "красного" уровня эпиднебезопасности прогнозируемо можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", — сказал глава Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что первым попавшим на "красный уровень" регионом была Харьковская область. С тех пор прошло 30 дней. Это фактически то время, которое было и во время минувшей волны COVID, отметил министр.
"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", — сообщил Виктор Ляшко.
Напомним, Винницкая область переходит в "красную" зону — это решение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности. Строгие ограничения в регионе внедрят с четверга, 18 ноября. Область стала 19 регионом в Украине, который попал в "красную зону". "Желтых" областей - три: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская.
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