В Минздраве рассказали, когда регионы начнут выходить из "красной" зоны

В Минздраве рассказали, когда регионы начнут выходить из "красной" зоны

В настоящее время наиболее строгие ограничения действуют в 18 регионах.

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что уже со следующей недели регионы могут начать выходить из "красной" зоны карантина.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Начало выхода областей с "красного" уровня эпиднебезопасности прогнозируемо можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", — сказал глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что первым попавшим на "красный уровень" регионом была Харьковская область. С тех пор прошло 30 дней. Это фактически то время, которое было и во время минувшей волны COVID, отметил министр.

"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", — сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, Винницкая область переходит в "красную" зону — это решение государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности. Строгие ограничения в регионе внедрят с четверга, 18 ноября. Область стала 19 регионом в Украине, который попал в "красную зону". "Желтых" областей - три: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская.

Читайте также:

Вакцинация или отстранение : в Гоструде ответили на актуальные вопросы

в Гоструде ответили на актуальные вопросы Назвали вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

лучше всего В Украине зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса : за сутки умерло 838 человек

Коронавирус в Украине: Винницкая область переходит в "красную" зону

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку