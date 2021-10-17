В Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски

По состоянию на сейчас вопрос об отмене ношения масок нецелесообразен, считает глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Украине могут отменить ношение масок в общественных местах при условии, что будет вакцинировано против коронавируса не менее 70-80% населения.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".
Глава Минздрава напомнил украинцам, что даже несмотря на полную вакцинацию, все граждане должны соблюдать масочный режим, поскольку в стране "достаточно малое количество привитых лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами".
"Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице или нет. Потому что сегодня вопрос в том, что при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем проверять ковидный сертификат, вакцинированный или не вакцинированный...", — высказался он.
Кроме того, Ляшко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса, однако риски инфицирования все еще возможны.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что начало пика заболеваемости на COVID-19 в Украине этой осенью начнется с 25 октября.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Как сообщалось, учителя могут не вакцинироваться от COVID-19 в случае, если есть обоснованные медицинские противопоказания, зафиксированные в медицинской справке.
Читайте также:
- "Прицельно следим": в Минздраве рассказали, как вычисляют "антивакцинаторов" среди врачей
- В Украине появятся спецкамеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: Кузин сообщил, в каких городах и когда их введут
- Будут ли ограничивать работу общественного транспорта в городах во время нового локдауна: ответ Минздрава