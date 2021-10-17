В Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски

По состоянию на сейчас вопрос об отмене ношения масок нецелесообразен, считает глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украине могут отменить ношение масок в общественных местах при условии, что будет вакцинировано против коронавируса не менее 70-80% населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".

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Глава Минздрава напомнил украинцам, что даже несмотря на полную вакцинацию, все граждане должны соблюдать масочный режим, поскольку в стране "достаточно малое количество привитых лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами".

"Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице или нет. Потому что сегодня вопрос в том, что при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем проверять ковидный сертификат, вакцинированный или не вакцинированный...", — высказался он.

Кроме того, Ляшко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса, однако риски инфицирования все еще возможны.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что начало пика заболеваемости на COVID-19 в Украине этой осенью начнется с 25 октября.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, учителя могут не вакцинироваться от COVID-19 в случае, если есть обоснованные медицинские противопоказания, зафиксированные в медицинской справке.

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