В Минздраве рассказали, когда ждут пик заболеваемости коронавирусом в Украине

По словам Кузина, оттянуть пиковые нагрузки может только вакцинация населения.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в ноябре, однако если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. То, что мы видим точно, — пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они задевать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь — пока сказать трудно", — сказал главный санврач страны.

В то же время Кузин добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем вакцинации населения.

Напомним, что с 23 сентября из-за ухудшения ситуации с COVID-19 все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина. На прошлой неделе мы уже пересекли границу в 9 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки. По состоянию на 26 сентября уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

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