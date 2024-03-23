В Минздраве рассказали, куда с началом большой войны "пропал" коронавирус

С началом полномасштабного вторжения РФ коронавирус в Украину никуда не исчез. COVID-19 на фоне обстрелов и сражений отошел на второй план. В Украине продолжают фиксировать случаи заболевания.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, с 2023 года в Украине и мире коронавирус перешел в категорию постоянных проблем и заболеваний, которые будут регистрироваться в системе здравоохранения.

"Еще до вторжения РФ в Украину удалось вакцинировать значительное количество населения. Поэтому мы все же не наблюдали всплесков заболеваний после начала войны, когда люди начали собираться в бомбоубежищах и интенсивно коммуникировать. Даже, несмотря на то, что карантинные ограничения почти полностью отменили. Поэтому COVID продолжался. После 24 февраля 2022 года в разных странах он имел разные фазы", — сказал Кузин.

Главный санврач рассказал, что с октября 2023-го более 147 тысяч украинцев переболели COVID-19. Кроме того, было зафиксировано 815 летальных исходов. Среди жертв – четыре ребенка в возрасте до 17 лет.

Как сообщалось, в Украине COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний. Впрочем, COVID-19 будет в дальнейшем мутировать. С начала пандемии было зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания. От осложнений коронавируса умерли около 112 тыс. человек.

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