В Минздраве рассказали, может ли стать вакцинация от коронавируса ежесезонной

Минздрав уже ведет переговоры по закупке вакцин от коронавируса на 2022-2023 годы.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ежесезонной вакцинации от COVID-19 и готовится к этому. Каким образом и в какой период это будет происходить, станет известно, когда исследования подтвердят точную продолжительность иммунитета после иммунизации. Параллельно Минздрав ведет переговоры с компаниями по поставкам вакцин от коронавируса в 2022-2023 годах.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью НВ.

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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчинена Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию по всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится один-два года, с этого и выходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периода, когда лучше вакцинироваться", — высказался Ляшко.

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Кто выдает эти международные бланки о вакцинации и или можно с ним поехать за границу, читайте по этой ссылке.

Как сообщалось, в Еврокомиссии уже согласовали COVID-сертификат и договорились внедрить его с 1 июля. И действовать он будет в течение 12 месяцев. Украина запустит "COVID-паспорта" или "ковид-сертификаты" вместе с европейскими партнерами. Внедрение этого документа планируется на начало июля.

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Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца

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