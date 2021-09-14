В Минздраве рассказали, началась ли уже в Украине новая волна коронавируса

В Минздраве рассказали, началась ли уже в Украине новая волна коронавируса

В Украине в большинстве регионов превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и госпитализаций, говорить о новой волне COVID-19 в стране рано.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Liga.net.

"По моему убеждению и по статистике, еще рано. Наблюдаем уже восьмую неделю подряд рост заболеваемости ковид. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой. Реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом — на 17%, аппараты ИВЛ — на 8%", — пояснил он.

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Кузин пояснил, что среди многих показателей, в Украине используют в пределах карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, — коэффициент выявления случаев инфицирования. И, по словам главного санитарного врача, он сейчас является критическим.

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Также заместитель главы Минздрава напомнил, что в соответствии с требованиями, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 3%. Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке.

"Большинство регионов уже перешла отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%. Это означает, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться", — высказался он.

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