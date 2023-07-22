В Минздраве рассказали о качестве воды на пострадавших от паводков территориях

Пик загрязнения воды из поверхностных водоемов был зафиксирован в конце июня.

Качество воды на пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС территориях улучшается. Впрочем, она все еще остается небезопасной.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Речь идет о морской воде, воде из лиманов и рек на территориях пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС областей. Точки мониторинга воды работают в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Специалисты отмечают, что пик загрязнения воды из поверхностных водоемов был зафиксирован в конце июня. Сейчас качество воды начало улучшаться. Если в первые дни после теракта около 30% отобранных проб воды не соответствовали нормам, то сейчас только 15%.

"Несмотря на то, что общее состояние поверхностных водоемов на территории Херсонской, Одесской и Николаевской областей улучшилось, они все еще остаются опасными для купания, особенно маленьких детей. Также опасными остаются рыба и морепродукты, выловленные из загрязненных водоемов. Поэтому не стоит покупать рыбу или морепродукты в местах стихийной торговли и потреблять ее".

Эпидемическую ситуацию на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей называют контролируемой и стабильной. Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных заболеваний на территориях пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей не обнаружены.

Как сообщалось, на пляжах Житомира купаться запрещено. Вода не соответствует санитарно-химическим нормам. В частности, по содержанию биохимического и химического потребления кислорода.

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