В Минздраве рассказали о количестве вакцин от коронавируса в Украине

До конца этого месяца обещают 3,9 млн доз.

В Украине до конца июня будет 3,9 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью "Новое время" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его слова, это цифра — это все поставки препарата. В Украине сейчас используют все вакцины, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Ляшко также заверил, что в Украине увеличится количество массовых центров вакцинации от COVID. К слову, если в начале их было всего несколько, то в минувшие выходные — более 30.

Как сообщалось, Украинская начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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