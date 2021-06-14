В Минздраве рассказали о количестве вакцин от коронавируса в Украине

До конца этого месяца обещают 3,9 млн доз.
В Украине до конца июня будет 3,9 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом в интервью "Новое время" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его слова, это цифра — это все поставки препарата. В Украине сейчас используют все вакцины, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.
Ляшко также заверил, что в Украине увеличится количество массовых центров вакцинации от COVID. К слову, если в начале их было всего несколько, то в минувшие выходные — более 30.
Как сообщалось, Украинская начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.