В Минздраве рассказали о привилегиях для вакцинированных в случае усиления карантина

Сейчас министерство разрабатывает соответствующие нормы.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас Минздрав разрабатывает менее жесткие нормы, которые будут касаться в случае локдауна вакцинированных граждан.
Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" 6 сентября.
"Мы сейчас пересматриваем карантинные требования и карантинные нормы. Они обязательно будут. Мы хотим, чтобы к бизнесу или людям (ред. — вакцинированным) применялись менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Например, бизнес сможет работать либо не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если речь будет идти о функционировании спортзалов. Такие нормы будут действовать как для вакцинированного рабочего персонала, так и людей, которые посещают заведение", — сказал Кузин.
Он добавил, что сейчас Минздрав разрабатывает такие нормы и в ближайшее время планирует их обнародовать.