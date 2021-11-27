В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

С начала вакцинации от COVID-19 сделано более 24 млн прививок.

За прошедшие сутки, 26 ноября, еще 279 776 украинцев вакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки:

одну дозу получили 81 459 человек,

две дозы (полностью иммунизированные) – 198 317 человек.

Всего с начала кампании по COVID-вакцинации проведено 24 054 784 прививки. Одну дозу получили 13 246 108 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось.

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