В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

С начала вакцинации от COVID-19 сделано более 24 млн прививок.
За прошедшие сутки, 26 ноября, еще 279 776 украинцев вакцинировались от COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За прошедшие сутки:
- одну дозу получили 81 459 человек,
- две дозы (полностью иммунизированные) – 198 317 человек.
Всего с начала кампании по COVID-вакцинации проведено 24 054 784 прививки. Одну дозу получили 13 246 108 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось.
Читайте также:
- Ляшко рассказал, как Украина готовится к новым волнам COVID-19 и когда выпустят украинскую вакцину
- Чем опасен новый штамм COVID-19 и справятся ли с ним вакцины
- В Украине расширили список препаратов для лечения коронавируса
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.