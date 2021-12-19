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В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

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В Минздраве рассказали, сколько украинцев получили прививки от COVID

Associated Press

Трижды вакцинировались около 100 украинцев.

За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первую дозу получили 19 806 человек. Полностью иммунизировано 42 862 человека. Кроме того, дополнительную дозу – третью дозу получили 18 человек.

С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививок:

  • первую дозу получили 14 375 344 человека,
  • получили две дозы – 12 961 886 человек,
  • получили третью дозу – 92 человека.

Как сообщалось, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Бустерная доза будет разрешена только определенным группам людей.

Напомним, Украина выполнила целевой ориентир по вакцинации против коронавируса , установленный Всемирной организацией здравоохранения, привив 40% граждан в 2021 году.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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