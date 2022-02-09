В Минздраве рассказали, станет ли вакцинация бустерной дозой обязательной

Пока такую возможность не рассматривают.

Министерство здравоохранения не рассматривает возможность сделать бустерную дозу вакцинации от COVID-19 обязательной.

Об этом "Суспільному" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в настоящее время такое требование не рассматривается.

"Вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", – подчеркнул Кузин.

В настоящее время Минздрав не будет расширять перечень людей, которые обязаны привиться.

"Когда Украина достигнет показателя в 70% вакцинированного взрослого населения, мы можем рассматривать определенные послабления. Такой опыт действует в Европе и в США. Должны достичь высоких показателей по прививке", — добавил санврач.

Как сообщалось, половина взрослого населения Украины уже вакцинировалась против COVID-19, сообщили в Минздраве. Кроме того, на 2022 год запланирована вакцинация 70% взрослого населения страны, в том числе 80% людей старшего возраста, для которых коронавирусная болезнь может быть особенно опасна.

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