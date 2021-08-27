В Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев

В Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев

В ведомстве отмечают, что всем надо обеспечить доступ к прививке.

В Украине вряд ли будут применять карательные методы для тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса.

Об этом в интервью ВВС сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, сначала нужно убедиться, что каждый украинец имел доступ к прививке, а уже потом — думать о каких-то карательных мерах.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", — заявил Кузин.

Впрочем, представитель Минздрава отметил, что может быть принцип — вакцинируйся или тестируйся. Мол, это может быть одним из путей, "как балансировать между запретом и разрешениями". "Есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", — говорит Игорь Кузин.

Ранее в Минздраве сообщали, что преференций для вакцинированных от COVID-19 в Украине в ближайшее время не предвидится. Дело в том, что малый процент населения получил две дозы прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Для прививок доступны вакцины: индийская Covishield (AstraZeneca), китайский CoronaVac, американские Comirnaty (Pfizer) и Moderna.

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