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В Минздраве разрешили выдавать бумажные больничные до 1 мая 2022 года, но есть условия

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В Минздраве разрешили выдавать бумажные больничные до 1 мая 2022 года, но есть условия

При каких условиях можна электронные больничные заменить бумажными? / pixabay.com

В Минздраве разрешили до 1 мая 2022 года в четырех случаях выдавать не электронные больничные, а бумажные. Ранее разрешение существовало только до 1 февраля. При каких условиях это возможно – в материале ТСН.ua.

В Министерстве Здравоохранения рассказали о разработке проекта приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава", согласно которому врачи могут выписывать не только электронные больничные. До 1 мая 2022 года в следующих четырех случаях можно будет получить бумажный больничный:

  • нужно продлить или закрыть больничный лист, если его выписали в бумажной форме до 1 октября 2021 года;
  • врач не успел внести изменения в электронную систему здравоохранения за 7 дней (с момента открытия больничного) - в таком случае созывается врачебно-консультативная комиссия, и она или главный врач заведения выписывают бумажный больничный;
  • усыновление ребенка до двух месяцев с даты рождения (указанное в свидетельстве) - в этом случае больничный выписывают на основании решения суда;
  • при возникновении каких-либо технических проблем с передачей данных, из-за чего в течение семи дней с момента создания медицинского заключения о нетрудоспособности электронный больничный невозможно сформировать.

В Минздраве отмечают, что электронные больничные нельзя будет заменить бумажными в том случае, если заведение не подключено к электронной системе здоровья.

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