В Минздраве разъяснили, когда после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться

В Минздраве разъяснили, когда после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться

COVID-19 в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.

Людям после перенесенного коронавируса вакцинироваться против COVID-19 тоже необходимо. Делать это советуют через три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2", – сказано в сообщении.

Читайте также: "Реанимация – это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

В Минздраве объяснили, если человек заболел коронавирусом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с интервалом между дозами, но не ранее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото)

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку