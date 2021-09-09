В Минздраве сообщили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на COVID-19

В Минздраве сообщили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на COVID-19

Также Кузин советует родителям следить за вакцинацией учителей.

Школа должна быть безопасной средой и даже в условиях жестких противоэпидемических ограничений закрываться последней и открываться первой. В связи с этим для очного формата работы образовательного учреждения, в случае усиления карантина, должно быть вакцинировано не менее 80% педагогов.

Об этом сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Екатерине Булавиновой.

По словам Кузина, перед началом уроков в школах ученикам должны обязательно измерять температуру, если она превышена — надо сделать ПЦР-тест или быстрый тест.

"Термометрия остается обязательной перед тем как ученик должен начать учебный процесс, если температура превышена, в таком случае ребенок должен обратиться к врачу. В таком случае действуем по инструкции диагностики коронавирусной болезни — это либо быстрый тест на антиген или ПЦР. Это действительно на усмотрение врача. с другой стороны, обязательного требования с предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться в отношении школ", — сказал Кузин.

Также главный санврач подчеркнул важность вакцинации именно педагогов, которые могут передавать вирус ученикам. По словам Кузина, родителям следует поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения, показывать личный пример или вести персональные переговоры с руководителем учебного заведения.

"Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса (вакцинации учителей, — ред.) на родительском собрании или на педагогических советах ... Родители могут проактивно инициировать и немножко ускорять эти вещи", — заявил Кузин.

При этом он добавил, что уменьшать требование к 80% вакцинированных педагогов для работы заведения, в случае карантина, не будут.

Напомним, что Сумская и Ровенская области предупредили, что в случае попадания в "желтую" зону карантина, большинство школ перейдут на "дистанционку". Учиться в очном формате будут только ученики тех школ, где вакцинировано не менее 80% педагогов.

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