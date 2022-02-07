В Минздраве сообщили, где в Украине самые высокие показатели COVID-вакцинации

В Минздраве сообщили, где в Украине самые высокие показатели COVID-вакцинации

"Бустер" против коронавируса уже получили более 450 тысяч украинцев.

В Украине проведено около 30,7 млн. прививок против коронавируса. За последнюю неделю наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения было сделано в Харьковской области.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Что касается течения вакцинации, то в настоящее время в Украине проведено около 30,7 млн. прививок. Одну дозу получили около 15,5 миллионов человек. Двумя дозами вакцинировано около 14,8 миллионов. Бустренную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев, тем самым усилив свой защита от тяжелого течения болезни. Тенденция к госпитализациям остается неизменной — почти все, кто находится на больничных койках, особенно на реанимационном, не вакцинированы", — сказал глава Минздрава.

Кроме того, как уточнил Ляшко, за последние 7 дней наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения было сделано в Харьковской области. Сразу за лидером расположены г. Киев, Луганская, Полтавская и Ровенская области.

А вот самые низкие показатели в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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"Лидерами по вакцинации лиц в возрастной группе от 60 лет является город Киев с показателем 71,2%. Более половины возрастной группы 60+ вакцинированы во Львовской 64,1%, Херсонской 51,9% и Полтавской 51,5% областях. Самый низкий уровень охват вакцинацией в этой возрастной группе в Кировоградской 22,8%, Донецкой 24,9% и Закарпатской 28,4% областях", — выразился он.

Глава Минздрава призвал граждан вакцинироваться, чтобы быть здоровыми и помочь этим самым нашим медикам, которые продолжают спасать жизнь больных украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.