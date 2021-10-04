В Минздраве сообщили, когда именно ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине

В Минздраве сообщили, когда именно ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине

ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития коронавируса.

В Украине ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

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По его словам, сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения. ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", - сказал главный санврач.

Кузин рассказал, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с коронавирусом. На сегодня насчитывается около 40 тысяч коек, в случае ухудшения ситуации, можно развернуть до 70 тысяч, а с учетом резервных — до 90 тысяч коек.

" Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 тыс. система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней. Поэтому Мин­здрав сегодня призывает всех вакцинироваться, чтобы не допустить этого", — добавил Кузин.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.

Как сообщалось, в Одессе стремительно растет количество больных коронавирусом. Поэтому места в реанимации в больницах переполнены пациентами с COVID-19.

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Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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