В Минздраве сообщили, когда именно ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине

ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития коронавируса.
В Украине ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".
По его словам, сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.
"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения. ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", - сказал главный санврач.
Кузин рассказал, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с коронавирусом. На сегодня насчитывается около 40 тысяч коек, в случае ухудшения ситуации, можно развернуть до 70 тысяч, а с учетом резервных — до 90 тысяч коек.
" Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 тыс. система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней. Поэтому Минздрав сегодня призывает всех вакцинироваться, чтобы не допустить этого", — добавил Кузин.
Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.
По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.
Как сообщалось, в Одессе стремительно растет количество больных коронавирусом. Поэтому места в реанимации в больницах переполнены пациентами с COVID-19.