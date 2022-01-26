В Минздраве сообщили, когда медикам, которые в январе получили авансы без повышения, выплатят надбавки

В Минздраве сообщили, когда медикам, которые в январе получили авансы без повышения, выплатят надбавки

Действие постановления о повышении зарплаты для медиков распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Медикам, получившим в январе стандартные авансы, без повышения, все начисления и надбавки выплатят в конце расчетного месяца, вместе с заработной платой.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

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В частности, глава Минздрава опроверг заявления, что якобы повышения заработной платы медиков ведомственных учреждений здравоохранения не будет. Он заверил, что действие постановления правительства о повышении базовой зарплаты для медицинских работников распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

"Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой. Нормы постановления Кабинета Министров не касаются работников, работающих в частных медицинских учреждениях", – уточнил он.

По словам Ляшко, главная цель Минздрава –чтобы каждый медицинский работник в Украине уже за январь получил гарантированную правительством рыночную заработную плату.

"Сразу хочу успокоить медиков, получивших в этом месяце стандартные авансы, без повышения. Все начисления и надбавки будут выплачены в конце расчетного места, вместе с заработной платой", – пояснил Ляшко.

Напомним, с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн – для среднего медицинского персонала.

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