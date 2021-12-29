В Минздраве сообщили о новых случаях "Омикрона" в Украине: где обнаружили и сколько людей инфицировалось

В Минздраве сообщили о новых случаях "Омикрона" в Украине: где обнаружили и сколько людей инфицировалось

По словам главного санврача, сейчас идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

В Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего в стране было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма.

Об этом в Facebook 29 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОP. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского", – сообщил Кузин.

По его словам, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова. Три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах), добавил Кузин.

Стоит отметить, 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об обнаружении в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". 21 декабря главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине выявили "Омикрон", был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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