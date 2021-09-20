В Минздраве сообщили, скольких невакцинированных пациентов госпитализировали в больницу из-за осложнений COVID-19

Количество больных коронавирусом на прошлой неделе выросло вдвое.

В Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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"По данным Электронной системы здравоохранения, на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине — невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня", — заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Сейчас, как отметил Кузин, в Украине стремительно ухудшается эпидситуация и количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось вдвое за прошедшую неделю. По его словам, в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 — лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

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"Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", — отметили в Минздраве.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус становится "эпидемией невакцинированных лиц". Поэтому во избежание рисков тяжелого течения и смерти, гражданам следует прививаться против COVID-19.

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