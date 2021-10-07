В Минздраве сообщили, в каком возрасте в Украине больше всего умирают от коронавируса

В Минздраве сообщили, в каком возрасте в Украине больше всего умирают от коронавируса

Ляшко отметил, что только вакцинация защищает от смерти в результате COVID-19.

В Украине в течение последнего месяца 95,7% случаев коронавируса было зарегистрировано у невакцинированных лиц. За все время пандемии 82% умерших являются людьми, старшими 60 лет.

Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Глава Минздрава отметил, что именно вакцинация от COVID-19 защищает от вируса. По его словам, это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

Прививаться против COVID или нет: что говорят антивакцинаторы и почему это неправда

"Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)", — отметил Ляшко.

"В сентябре 2021 года: 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными. 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID- 19 — это пожилые люди", — подытожил глава Минздрава и призвал украинцев "не ждать беды, а защититься".

Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки добавилось более 15 тысяч новых случаев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку