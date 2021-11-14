В Минздраве Украины напомнили о методах контрацепции для планирования семьи: какой выбрать

В Минздраве Украины напомнили о методах контрацепции для планирования семьи: какой выбрать

Существует много разных способов контрацепции.

Частью процесса улучшения качества помощи в планировании семьи является выбор метода контрацепции и понимания потребности партнеров. Ежегодно в период 2015-2019 гг. в мире производилось в среднем 39 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. 29% всех беременностей закончились из-за искусственного прерывания, при этом каждый третий аборт производился в наименее безопасных или опасных условиях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.



Существует много разных способов контрацепции. Они имеют разные механизмы действия и эффективность в предотвращении нежелательной беременности. При этом только презервативы препятствуют как беременности, так и распространению передаваемых половым путем инфекций, в частности ВИЧ.

Наиболее распространенные методы контрацепции:

Гормональные методы: оральные таблетки, имплантаты, пластыри, вагинальные кольца. Они выделяют небольшое количество одного или нескольких гормонов, препятствующих овуляции.

Внутриматочные спирали (ВМС) – это контрацептивное средство, которое имплантируется в матку, где он выделяет медный компонент или небольшое количество гормона, чтобы предотвратить проникновение сперматозоидов в яйцеклетку.

Таблетки экстренной контрацепции используются для предотвращения беременности после незащищенного секса или, если контрацепция оказалась неэффективной.

Мужские презервативы надеваются на эрегированный половой член непосредственно перед его введением.

Женские презервативы могут оставаться внутри до 10 часов, потому такой презерватив можно «одеть» за несколько часов до секса, а не непосредственно перед началом. При правильном использовании как мужские презервативы, так и фемидомы надежно защищают от нежелательной беременности и предотвращают передачу болезней, передающихся половым путем. Оба средства образуют барьер, препятствующий встрече спермы и яйцеклетки.

Стерилизация считается неизменным и надежным способом. Вследствие вазэктомии становится невозможным попадание сперматозоидов в секрет предстательной железы мужчин, поэтому сперматозоиды при половом акте не попадают в половые пути женщины и не могут оплодотворить яйцеклетку. Женщины могут пройти процедуру трубной окклюзии – хирургической блокировки проходимости маточных труб. Важен добровольный и осознанный выбор такого метода контрацепции.

Прерванный половой акт – один из древнейших естественных методов контрацепции, заключающийся в выведении полового члена из влагалища до начала эякуляции. Этот метод крайне ненадежен, поскольку сперматозоиды у мужчины могут находиться в уретре и выделяться до момента эякуляции. Кроме того, он не защищает от передаваемых половым путем инфекций.

Симптотермальный метод основан на том, чтобы вычислить момент овуляции и воздерживаться от контактов в этот период. Такой метод достаточно хлопотный и требует ежедневной оценки слизи и базальной температуры, которая должна измеряться сразу же после пробуждения к любой физической активности. И даже при очень правильном выполнении этот метод остается не слишком надежным.

Отмечаем, что методы и средства контрацепции кроме презервативов требуют консультации врача, а некоторые даже хирургического вмешательства.

Напомним, что ранее мы писали о том, как предотвращение изменило наш секс.

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