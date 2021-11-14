В Минздраве Украины напомнили о методах контрацепции для планирования семьи: какой выбрать

Существует много разных способов контрацепции.
Частью процесса улучшения качества помощи в планировании семьи является выбор метода контрацепции и понимания потребности партнеров. Ежегодно в период 2015-2019 гг. в мире производилось в среднем 39 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. 29% всех беременностей закончились из-за искусственного прерывания, при этом каждый третий аборт производился в наименее безопасных или опасных условиях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.
Существует много разных способов контрацепции. Они имеют разные механизмы действия и эффективность в предотвращении нежелательной беременности. При этом только презервативы препятствуют как беременности, так и распространению передаваемых половым путем инфекций, в частности ВИЧ.
Наиболее распространенные методы контрацепции:
- Гормональные методы: оральные таблетки, имплантаты, пластыри, вагинальные кольца. Они выделяют небольшое количество одного или нескольких гормонов, препятствующих овуляции.
- Внутриматочные спирали (ВМС) – это контрацептивное средство, которое имплантируется в матку, где он выделяет медный компонент или небольшое количество гормона, чтобы предотвратить проникновение сперматозоидов в яйцеклетку.
- Таблетки экстренной контрацепции используются для предотвращения беременности после незащищенного секса или, если контрацепция оказалась неэффективной.
- Мужские презервативы надеваются на эрегированный половой член непосредственно перед его введением.
- Женские презервативы могут оставаться внутри до 10 часов, потому такой презерватив можно «одеть» за несколько часов до секса, а не непосредственно перед началом. При правильном использовании как мужские презервативы, так и фемидомы надежно защищают от нежелательной беременности и предотвращают передачу болезней, передающихся половым путем. Оба средства образуют барьер, препятствующий встрече спермы и яйцеклетки.
- Стерилизация считается неизменным и надежным способом. Вследствие вазэктомии становится невозможным попадание сперматозоидов в секрет предстательной железы мужчин, поэтому сперматозоиды при половом акте не попадают в половые пути женщины и не могут оплодотворить яйцеклетку. Женщины могут пройти процедуру трубной окклюзии – хирургической блокировки проходимости маточных труб. Важен добровольный и осознанный выбор такого метода контрацепции.
- Прерванный половой акт – один из древнейших естественных методов контрацепции, заключающийся в выведении полового члена из влагалища до начала эякуляции. Этот метод крайне ненадежен, поскольку сперматозоиды у мужчины могут находиться в уретре и выделяться до момента эякуляции. Кроме того, он не защищает от передаваемых половым путем инфекций.
- Симптотермальный метод основан на том, чтобы вычислить момент овуляции и воздерживаться от контактов в этот период. Такой метод достаточно хлопотный и требует ежедневной оценки слизи и базальной температуры, которая должна измеряться сразу же после пробуждения к любой физической активности. И даже при очень правильном выполнении этот метод остается не слишком надежным.
Отмечаем, что методы и средства контрацепции кроме презервативов требуют консультации врача, а некоторые даже хирургического вмешательства.
Напомним, что ранее мы писали о том, как предотвращение изменило наш секс.
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