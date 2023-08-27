В Минздраве заявили, что риск теракта на Запорожской АЭС высок: как действовать в случае аварии

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Риск того, что Россия совершит теракт на Запорожской АЭС, остается высоким, поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать в случае радиационной аварии.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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"Прежде всего, помните, что ядерно-стратегические объекты построены так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Каждый регион постоянно осуществляет мониторинг радиационного фона, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава", — говорится в сообщении.

В случае чрезвычайного происшествия более детальные указания относительно того, кому следует придерживаться нижеприведенных и других рекомендаций, будут распространены через информационные каналы ГСЧС и местных органов власти.

Какие рекомендации в случае аварии на АЭС:

1. Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или другое помещение. Специалисты Минздрава объясняют, что радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

2. Следите за официальными источниками информации

Отмечают, чтобы пользоваться сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местной власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами информации. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

3. Обеззаражьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на нем радиоактивный материал. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

5. Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

В Минздраве подчеркивают, что йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия вперед без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью.

Ранее представитель ГУР рассказал, где больше угрозы теракту со стороны РФ — на Запорожской или Курской АЭС.

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