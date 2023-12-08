В Минздраве заявили, что в Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A

В Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A. Впрочем, единичные случаи заболевания медики будут выявлять еще несколько месяцев.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Вспышка завершается: количество как госпитализированных, так и новых случаев в Винницкой области уменьшается, что подтверждает эффективность противоэпидемических мер и отсутствие постоянного источника инфицирования. Однако из-за длительного инкубационного периода (14–28 дней) и возможного бессимптомного течения заболевания по меньшей мере в течение одного-двух месяцев мы еще будем регистрировать единичные случаи заболевания гепатитом", — подчеркнул он.

Отмечается, что с 16 октября по 7 декабря лабораторно подтверждено 333 случая: 30 пациентов проходят лечение, 267 уже выписали из медучреждений.

В Минздраве отмечают, что для локализации распространения вирусного гепатита A на Виннитчину доставили более 2 тысяч доз вакцины. В частности, прививки получили 669 медиков и 151 человек из "круга контактных лиц".

Напомним, в Виннице первый случай гепатита А был зафиксирован 16 октября. В Минздраве называют возможной причиной вспышки болезни в регионе питьевую воду.

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