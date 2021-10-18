В Минздраве заявили о чрезвычайно стремительном распространении коронавируса в Украине и анонсировали расширение "красной" зоны: детали

В Минздраве заявили о чрезвычайно стремительном распространении коронавируса в Украине и анонсировали расширение "красной" зоны: детали

Кузин отметил, что в украинцев есть выбор: сделать прививку или и дальше жить в режиме усиленных противоэпидемических правил.

Коронавирус в Украине чрезвычайно стремительно распространяется и только за прошлую неделю было выявлено 105 тысяч новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. В связи с этим, в Украине могут расширить "красную зону" карантина в ближайшее время.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"У нас очень стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной болезни, заняты. И за прошедшую неделю COVID-19 также унес жизни 2,3 тыс. украинцев, что на 22% больше, чем на прошлой неделе", — констатировал Кузин.

По его словам, с начала пандемии в Украине 53% смертей зафиксировано в возрастной группе 70+, а почти 29% — в возрастной группе 60-69 лет. То есть, как отметил Кузин, именно люди, которые старше 60 лет, находятся в зоне риска.

Он добавил, что на рост количества госпитализаций и смертей влияет также и распространение штамма "Дельта", который является гораздо опаснее, имеет тяжелое течение и уже зафиксирован в каждой области Украины.

В связи с этим, в Минздраве не исключают расширения "красной зоны" карантина в ближайшее время. Кузин добавил, что сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен уже в большинстве регионов.

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По его мнению, в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, сложная ситуация сложилась в том числе и из-за легкомысленного отношения к вакцинации. Также неутешительная статистика заболеваемости коронавирусом, по его словам, вызванная пренебрежением украинцами использования защитных масок.

"Эта ситуация не оставила никакого выхода, чем как усилить ограничительные меры. Не исключено, что красный уровень могут установить также и в других областях, поэтому именно сейчас у каждого региона Украины есть выбор: сделать прививку или и дальше жить в режиме усиленных противоэпидемических правил", — отметил главный санврач страны.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, люди, которые переболели COVID-19, могут не ждать шесть месяцев после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться значительно проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски.

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