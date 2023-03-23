В многоэтажке Кропивницкого во время тревоги произошел взрыв: что известно

Воздушная тревога началась еще в 09:08.

Сегодня, 23 марта, в Кропивницком произошел взрыв газа в многоэтажке. Он раздался во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", — написал Райкович.

По его словам, все соответствующие службы находятся на месте. Все обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

В ОВА добавили, что в результате взрыва газа пострадал владелец квартиры. Его госпитализировали в областную больницу. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир.

Фото: Андрей Райкович

Фото: Андрей Райкович

К слову, в городе, как и во всей стране, продолжается воздушная тревога. Она началась еще в 09:08.

Напомним, в Винницкой области вся семья отравилась угарным газом : 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь — в реанимации. Трагедия в семье произошла после установки нового котла.

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