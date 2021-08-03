В многоэтажке Запорожья вспыхнул пожар: пострадал спасатель

Во время тушения пожара пострадал один из сотрудников ГСЧС, его госпитализировали.

В Запорожье вечером в понедельник, 2 августа, на улице Сержанта Медведева вспыхнула крыша четырехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что огонь распространился на площади около 450 кв. метров, прежде чем его потушили. Спасатели эвакуировали около сотни человек, их временно расселят в общежитии педагогического колледжа.

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Известно, что накануне на крыше этого дома проводились ремонтные работы. По данным Запорожской ОГА, причиной быстрого распространения огня могла стать утечка газа.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, санкция которой предусматривает от 850-2040 гривен штрафа до трех лет ограничения свободы.

"По состоянию на час ночи полицейские осуществляют охрану места происшествия", — указали в ГУНП Запорожской области.

Как пишет "Первый Запорожский", во время тушения пожара пострадал один из сотрудников ДСНС, его госпитализировали в больницу №5.

Всего на месте происшествия работали 56 пожарных, 15 единиц техники и 8 автоцистерн. Сейчас в расположенной неподалеку от места инцидента школе №66 развернули штаб помощи пострадавшим.

Ранее в Ивано-Франковске произошел пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета. Из здания эвакуировали 88 студентов.

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