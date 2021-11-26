В мобильном приложении "Дия" появилась новая функция с COVID-сертификатами

Раньше это можно было сделать только на портале.

В мобильном приложении "Дия" появилась новая функция с COVID-документами – теперь там есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и выложил видеоинструкцию, как это сделать.



"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", — подчеркнул глава Минцифры.

В свою очередь в эфире "Сніданку з 1+1" 26 ноября со ссылкой на цифровое ведомство проинформировали, что в приложении "Дия" зарегистрировалось уже почти 11 миллионов украинцев. Из них 7 миллионов – загрузили COVID-сертификаты. В Минцифре также напомнили, что получить сертификаты могут даже дети в возрасте от 12 лет. Но пока таких справок о вакцинации загрузили немного. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что справки теперь формируются без "Дия-подписи" и верификации. А скоро в приложении можно будет скачивать справки о противопоказаниях для вакцинации.