В Модове пограничник вернул уклонистов в Украину после того, как обворовал их
В Молдове задержан пограничник, который обирал украинских уклонистов и возвращал их обратно.
В Молдове задержали молдавского пограничника, который сначала забрал все деньги у двух уклонистов-украинцев, незаконно пересекших границу, а затем отправил их обратно в Украину.
Об этом сообщили представители молдавской Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA).
По версии молдавских стражей порядка, пограничник похитил у каждого из украинцев по 100 евро из сумок в их присутствии.
Далее молдавские правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, где изъяли вещи, вероятно, принадлежащие тем же или другим украинцам, ранее незаконно пересекшим государственную границу и которых также принудительно возвращали в Украину.
По решению Кишиневского суда, во время расследования пограничника отправили под предварительный арест на 30 суток.
В настоящее время продолжаются следственные действия и специальные мероприятия по расследованию по установлению всех обстоятельств и привлечению к ответственности причастных.
Ранее сообщалось, как действуют схемы по переправке уклонистов в Приднестровье и сколько стоит «билет».