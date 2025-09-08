В Модове пограничник вернул уклонистов в Украину после того, как обворовал их

Пограничник из Молдовы обогатился на украинцах, но был задержан

В Молдове задержали молдавского пограничника, который сначала забрал все деньги у двух уклонистов-украинцев, незаконно пересекших границу, а затем отправил их обратно в Украину.

Об этом сообщили представители молдавской Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA).

По версии молдавских стражей порядка, пограничник похитил у каждого из украинцев по 100 евро из сумок в их присутствии.

Далее молдавские правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, где изъяли вещи, вероятно, принадлежащие тем же или другим украинцам, ранее незаконно пересекшим государственную границу и которых также принудительно возвращали в Украину.

По решению Кишиневского суда, во время расследования пограничника отправили под предварительный арест на 30 суток.

В настоящее время продолжаются следственные действия и специальные мероприятия по расследованию по установлению всех обстоятельств и привлечению к ответственности причастных.

