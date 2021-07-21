В Молдове 15 украинцев пытались пересечь границу с фальшивыми тестами на COVID-19

В Молдове 15 украинцев пытались пересечь границу с фальшивыми тестами на COVID-19

Украинцам все же разрешили въезд в Молдову, но отправили всех на двухнедельный карантин.

В Молдове 15 граждан Украины пытались пересечь границу, предъявив сфальсифицированные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает Newsmaker.

Инцидент произошел в пункте пропуска Крива — Мамалыга.

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На КПП подъехал рейсовый автобус, в котором находились 15 граждан Украины. Все они предъявили отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. После осмотра с помощью специального оборудования выяснилось, что все тесты были сфальсифицированы.

Молдовские пограничники связались с лабораторией, которая якобы выдала эти справки. Представители медцентра в Украине отрицают, что выдавали такие анализы.

Украинцам все же разрешили въезд в Молдову, но отправили всех на двухнедельный карантин.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики на 2021-2022 годы.

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