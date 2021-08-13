В Молдове передано в суд дело одного из похитителей Чауса

Обвиняемый в похищении в Кишиневе украинского экс-судьи заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Обвинительный акт против гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года, направлен в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

В молдовской Генпрокуратуре уточнили, что подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе.

По данным предварительного следствия, гражданин Молдовы работал в Украине частным охранником неназванного лица. В феврале его завербовала группа людей, которые запланировали похищение Чауса.

"В соответствии с задачами, по возвращении в Молдову человек собрал информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которую передал своим заказчикам. Впоследствии, по инициативе организаторов, он арендовал несколько объектов недвижимости и три транспортных средства, которые предоставил в распоряжение исполнителей преступления ", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Молдовы.

С мая 2021 года подозреваемый находился под стражей, но недавно заключил соглашение о признании виновности с прокурорами и ему было заменено меру пресечения на домашний арест, под надзором полиции с рядом ограничительных мер.

"Это дело было отделено от основного дела, которое касается остальных фигурантов, в отношении которых проводятся следственные действия", — подчеркнули в молдавской Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре Молдавии также отметили, что по этому уголовному делу обратились к украинским властям с несколькими просьбами о поручении на выполнение исков, но официальной реакции до сих пор не получили.

В соответствии с уголовным законодательством Республики Молдова, похищения двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он убежал от своих похитителей, которые хотели его убить.

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