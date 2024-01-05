В Молдову паромом: на границе задержали мужчин, которые за 5 тысяч долларов пытались бежать из страны

Мужчины из разных регионов Украины связались с организатором незаконного бизнеса и пытались незаконно уехать за границу.

В Украине десять мужчин за значительную сумму денег пытались незаконно пересечь границу и на пароме добраться до Молдовы. Однако сделать этого им не удалось.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, мужчины из разных регионов Украины связались с организатором незаконного бизнеса и пытались незаконно уехать за границу. Сделать это они хотели на пароме, который должен был доставить в Молдову. "Билет" для одного "пассажира" стоил пять тысяч долларов.

"Однако вместо паромника на берегу Днестра их ждал наряд Могилев-Подольского пограничного отряда. "Страховые риски" горе-туристов пограничники "покрыли", выдав им "путевки" в суд", — рассказали в ГНСУ.

Напомним, что ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму.

Читайте также: