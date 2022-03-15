В МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения

В МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения

Студентам невыпускных курсов рекомендуют перенести часть обучающей программы на следующий год.

Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки.

В ведомстве рекомендовали вузами внести изменения в индивидуальные учебные планы студентов невыпускных курсов

"Путем принятия решений о переносе части образовательных компонентов, которые не могут быть выполнены в дистанционном или смешанном формате или для этого невозможно создать необходимые условия с учетом ситуации в конкретном учебном заведении, на последующие периоды обучения. В случае крайней необходимости считаем возможным досрочно завершить 2021/2022 год учебный год для этой категории соискателей образования", - отметили в Министерстве образования.

В то же время выпускникам учебных заведений следует обеспечить выполнение учебного плана. Кроме того, студентам необходимо провести аттестацию и выдать документы о получении высшего образования.

Отмечается, что сделать это нужно либо в традиционном формате, либо дистанционно. "В исключительных случаях в случае невозможности соискателем образования оформить бакалаврскую работу провести аттестационный экзамен", – рекомендовали в Министерстве образования.

В МОН напомнили: руководители учебных заведений несут персональную ответственность за осуществление образовательной деятельности в учебном заведении и должны оказывать максимальное содействие соискателям образования, которые с оружием в руках встали на защиту Украины.

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