В МОН назвали количество вакцинированных педагогов и области, в которых прививаются наиболее активно

В МОН назвали количество вакцинированных педагогов и области, в которых прививаются наиболее активно

В Украине полностью вакцинировано более 1 млн 75 тыс. работников образования.

В Украине полностью вакцинированы против коронавируса по состоянию на конец декабря 2021 более 90% работников учебных заведений. Больше иммунизированных педагогов в Днепропетровской и Луганской областях.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

"По состоянию на сегодняшний день двумя дозами вакцины привито более 1 млн 75 тыс. работников образования, соответственно мы преодолели порог в 90%", — уточнил он.

По данным МОН, больше всего вакцинированных полным циклом работников сейчас в специализированных учебных заведениях — 96,14%; заведениях профессионального образования – 93,39%, школы – 97,2%; садики – 88,94%; заведения профессионального высшего образования – 86,68%; высшего – 81,33%.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами в областях:

Днепропетровская область – 95,85%;

Луганская область – 95,37%;

Черкасская область – 95,24%;

Сумская область – 94,93%;

Донецкая область – 94,47%.

"Показатели, которые демонстрируют педагоги сегодня, являются доказательством высокого уровня ответственности перед обществом и страной. Уверен, что общими усилиями и дальше будем повышать темпы и показатели, ведь именно мы отвечаем за безопасную среду наших учеников", — отметил Шкарлет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также: