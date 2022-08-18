В МОН официально представили варианты обучения для школьников с 1 сентября: детали

В этом году образовательный процесс начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

В Министерстве образования и науки разработали четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт 18 августа.

"Группой руководителей департаментов образования, МОН, народных депутатов было разработано несколько вариантов с организации образовательного процесса", — сказал Шкарлетт.

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По его словам, в основу моделей обучения положены четыре возможные локации учащихся: участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий; участники образовательного процесса являются внутриперемещенными лицами; находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях; временно за пределами Украины.

Для учащихся, находящихся на безопасных территориях и их место жительства не изменилось, и, являющихся внутренне перемещенными лицами, распространяются следующие формы обучения:

глазная форма, дистанционная форма, семейная (домашняя) форма обучения, смешанная форма обучения, экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, предлагается

очная форма обучения,

дистанционная форма обучения,

семейная (домашняя) форма обучения,

экстернат.

Для учащихся, находящихся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий: дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме; семейная (домашняя) форма обучения; экстернат.

Напомним, в Украине уже проверили 80% учебных заведений на наличие укрытий. Названы регионы с лучшей и худшей ситуацией.

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