В МОН официально представили варианты обучения для школьников с 1 сентября: детали

В этом году образовательный процесс начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.
В Министерстве образования и науки разработали четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт 18 августа.
"Группой руководителей департаментов образования, МОН, народных депутатов было разработано несколько вариантов с организации образовательного процесса", — сказал Шкарлетт.
По его словам, в основу моделей обучения положены четыре возможные локации учащихся: участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий; участники образовательного процесса являются внутриперемещенными лицами; находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях; временно за пределами Украины.
Для учащихся, находящихся на безопасных территориях и их место жительства не изменилось, и, являющихся внутренне перемещенными лицами, распространяются следующие формы обучения:
- глазная форма,
- дистанционная форма,
- семейная (домашняя) форма обучения,
- смешанная форма обучения,
- экстернат.
Для учащихся, находящихся за границей, предлагается
- очная форма обучения,
- дистанционная форма обучения,
- семейная (домашняя) форма обучения,
- экстернат.
Для учащихся, находящихся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий: дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме; семейная (домашняя) форма обучения; экстернат.
Напомним, в Украине уже проверили 80% учебных заведений на наличие укрытий. Названы регионы с лучшей и худшей ситуацией.
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