Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В МОН официально представили варианты обучения для школьников с 1 сентября: детали

Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В МОН официально представили варианты обучения для школьников с 1 сентября: детали

Фото: Фото из социальных сетей

В этом году образовательный процесс начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

В Министерстве образования и науки разработали четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт 18 августа.

"Группой руководителей департаментов образования, МОН, народных депутатов было разработано несколько вариантов с организации образовательного процесса", — сказал Шкарлетт.

По его словам, в основу моделей обучения положены четыре возможные локации учащихся: участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий; участники образовательного процесса являются внутриперемещенными лицами; находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях; временно за пределами Украины.

Для учащихся, находящихся на безопасных территориях и их место жительства не изменилось, и, являющихся внутренне перемещенными лицами, распространяются следующие формы обучения:

  1. глазная форма,
  2. дистанционная форма,
  3. семейная (домашняя) форма обучения,
  4. смешанная форма обучения,
  5. экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, предлагается

  • очная форма обучения,
  • дистанционная форма обучения,
  • семейная (домашняя) форма обучения,
  • экстернат.

Для учащихся, находящихся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий: дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме; семейная (домашняя) форма обучения; экстернат.

Напомним, в Украине уже проверили 80% учебных заведений на наличие укрытий. Названы регионы с лучшей и худшей ситуацией.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация