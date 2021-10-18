В МОН определили правила вступительной кампании 2022 года: когда и как подавать документы

В МОН определили правила вступительной кампании 2022 года: когда и как подавать документы

Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля.

В Министерстве образования и науки Украины утвердили условия приема на обучение в вузы в 2022 году, определив, в частности, время проведения вступительной кампании.

Соответствующий приказ опубликован на официальной странице МОН.

В следующем году для поступления в вузы будут принимать сертификаты внешнего оценивания 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.

Для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать в вузы на основе полного общего среднего образования для получения степени бакалавра (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) будут зачисляться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам, младшего бакалавра — по двум конкурсным предметам.

Для абсолютного большинства поступающих предусмотрено подача заявлений о вступлении в электронной форме — регистрация соответствующих электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля.

Прием документов от лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, продлится от 14 июля до 16 июля, для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, последний день подачи документов — 22 июля.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 до 13 июля включительно. В то же время в течение 14-22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для абитуриентов, которые будут поступать на контрактную форму обучения.

Собеседования будут проведены с 17 до 19 июля.

Рейтинговые списки поступающих (на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов), предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных получать высшее образование за средства государственного или местного бюджета будет опубликовано не позднее, чем 27 июля.

Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 4 августа.

Зачисление поступающих за средства государственного или местного бюджета будет проведено 5 августа.

Зачисление абитуриентов, которые будут учиться на контрактной основе состоится не позднее 30 сентября.

Условия приема на обучение также содержат информацию о перечне конкурсных предметов, творческих зачетов и творческих конкурсов для поступления на обучение для получения образовательного степени младшего бакалавра, бакалавра, (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений), зачисление при поступлении сертификатов по иностранным языкам, другие особенности вступления, в частности, магистерский уровень образования и т. Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.

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