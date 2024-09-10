В МОН ответили, планируют ли проводить служебное расследование из-за печати в учебнике карты Украины без Крыма

В школьном учебнике по украинскому языку для 7 класса обнаружили ошибочную карту без Крыма. Минобразования объяснило, что это техническая ошибка, и издательство должно перепечатать учебники за свой счет.

Об этом сообщили журналистам "Слідства.Інфо" в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что издательство «Літера ЛТД» опубликовало школьные учебники с некорректной картой Украины. Тираж уже развезли в школы, но теперь его отзывают для перепечатки и новой доставки. Издательство признало свою ошибку, объяснив ее упущением во время подготовки к печати. Оказалось, что верстальщики использовали изображение с фотостока с двумя слоями — картой Украины и Крыма отдельно, но в учебник попал только один слой.

Министерство образования и науки сообщило, что служебного расследования по ошибке в карте Украины без Крыма не будет, поскольку издательство "Литера ЛТД" обязалось перепечатать учебники за свой счет. Это согласно договору об издании учебника за государственные средства, предусматривающий исправление ошибок бесплатно.

Учебники прошли экспертизу, но страница с картой без Крыма была добавлена только при печати, поэтому на этапе экспертизы ее не увидели. Издательство имеет право выбора типографии по своему усмотрению. Издательство отреагировало на инцидент, уволив главного дизайнера и применив дисциплинарные санкции к ответственным работникам.

Напомним, в Украине разразился громкий скандал из-за учебника по украинскому языку.

Читайте также: