В МОН предупредили о вспышках COVID-19 во время очного обучения: как предотвратить инфицирование

В МОН предупредили о вспышках COVID-19 во время очного обучения: как предотвратить инфицирование

Также значительную долю инфицированных в COVID-статистике добавляют организованные коллективы и массовые мероприятия.

Министерство здравоохранения призывает регионы отслеживать контакты больных коронавирус, в частности, которые были обнаружены в школах. Поскольку вероятность вспышки коронавируса в школах растет именно во время проведения образовательного процесса в очном формате.

Об этом сообщает преслужба Минздрава.

"В настоящее время пандемии коронавирусной болезни главная задача эпидемиологов совместно с местной властью — отслеживать контакты больных и локализовать кластеры распространения COVID-19 на уровне конкретных учреждений и населенных пунктов", — пояснил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, эпидемиологам, специалистам системы здравоохранения и местной власти следует уделять внимание школам, поскольку во время образовательного процесса количество контактов и вероятность вспышки растет. Кроме того, значительный процент статистике добавляют организованные коллективы и массовые бытовые мероприятия.

"Особое внимание надо обратить на особенностях профилактики инфицирования COVID-19 в домашних контактах, в тех случаях, когда лицо с COVID-19 находится на амбулаторном лечении дома", — сказал Кузин.

В качестве примера, Кузин привел Буковину, где во время пилотного проекта удалось зафиксировать 12 158 человек, которые имели контакт с подтвержденным случаем коронавируса. Из них, в 889 человек вскоре подтвердили COVID-19.

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Большинство случаев контакта с больным в области пришлись на людей, проживающих вместе — таких 60%. В то же время, еще 16,5% контактных лиц были одноклассниками, 15% — соседями, 3,5 — коллегами по работе и еще 5% составляют категорию "Другие".

"Отслеживание контактов является одним из путей, чтобы прервать цепочку передачи COVID-19, уменьшить уровень заболеваемости и смертности, связанных с коронавирусной болезнью", — добавляют в Минздраве.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что в Украине, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы. МОН рекомендовало в такой ситуации рассмотреть график гибких каникул, но окончательное решение будут принимают на местах.

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