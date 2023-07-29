В МОН рассказали о подготовке к учебному году: сколько заведений имеют укрытие

По состоянию на конец июля около 65% учебных заведений в Украине оборудованы укрытиями. Там могут разместиться 56% участников образовательного процесса.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"В настоящее время государство выделило отдельную субвенцию для обеспечения и дополнительного обустройства укрытий — это 1,5 млрд гривен было принято постановление о его распределении. Эта субвенция уже пошла по регионам. Регионы должны обустраивать укрытия там, где их нет", — подчеркнул представитель МОН. .

Наилучшая ситуация с укрытиями сложилась в учреждениях профессионально-технического образования — 95% заведений оборудованы укрытиями. Со школами и детскими садами ситуация хуже: 75% и 55% имеют хранилища.

По словам Демченко, за состояние укрытий в садах, школах и профессионально-технических заведениях отвечают местные территориальные общины. Между тем – за укрытие в учреждениях профессионального, высшего и высшего образования – руководители этих заведений.

Относительно формы обучения с сентября, отмечает представитель Минобразования, все будет решаться в зависимости от военно-политической и ситуации безопасности. Окончательное решение принимается местными военными администрациями.