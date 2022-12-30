В МОН рассказали, сколько учебных заведений разрушили россияне в Украине

На оккупированных территориях может оставаться 95 тысяч украинских школьников

С начала полномасштабной войны в Украине россияне разрушили 406 учебных заведений, а повредили более 2,6 тыс.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, сообщает Укринформ.

"У нас есть значительные потери образовательной инфраструктуры, которые учитываются. Повреждены более 2,6 тыс. зданий учебных заведений, а полностью разрушены 406 зданий учебных заведений", — сказал Витренко.

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В МОН отметили, что сейчас на территории Украины, контролируемой правительством, работают 12 902 школы. За пределами Украины находятся 516 тысяч детей школьного возраста, но раньше эта цифра составила 620 тысяч.

"Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в украинскую национальную образовательную систему", — отметил Витренко.

Также он добавил, что на оккупированных территориях может оставаться 95 тысяч украинских школьников.

Витренко рассказал, что сейчас в Украине в режиме онлайн работают 4967 школ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сообщили, когда и при каких условиях школьники вернутся за парты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобразования рассказали, что будет с учителями-коллаборантами после деоккупации Херсонщины.

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